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İran, ABD’ye rağmen füze menzilini arttıracak

İran Hava Kuvvetlerinden Tuğgeneral Aziz Nasirzade, ABD’ye rağmen füze menzilinin artırılacağına işaret ederek, 'En önemli programımız füze ve mühimmatımızın menzilini arttırmaktır' dedi.

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 ABD, İran’la yapılan Uluslararası Nükleer Anlaşmanın kapsamının yeterli olmadığını savunarak, anlaşmayı feshedip İran’a karşı yaptırım uygulamıştı. ABD’ye karşılık vermek isteyen İran, ABD’nin tehdit olarak gördüğü silah programını iyileştirme kararı aldı. İran Hava Kuvvetlerinden Tuğgeneral Aziz Nasirzade, ABD’ye rağmen füze menzilinin artırılacağına işaret ederek, "En önemli programımız füze ve mühimmatımızın menzilini arttırmaktır" dedi. "Bu konuda herhangi bir sınırlama göremiyoruz" diyen Nasirzade, İran’ın füze menzilinin bugüne kadar 2 bin kilometreye kadar çıkartabildiğini hatırlattı. İran hükümeti, füze programlarının sadece savunma için yapıldığı konusunda ısrar ediyor. Ancak ABD hükümetinin ihracatı engellemesi takdirde, Hürmüz Körfezi'ndeki tüm petrol sevkiyatını aksatmakla tehdit etmişti.

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