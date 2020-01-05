İran ABD'ye şart koştu: Bu savaşı bitirmenin tek yolu var

TM Dijital Haber Merkezi 05.01.2020 21:04 - Güncelleme: 05.01.2020 21:04

İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in askeri danışmanı Hüseyin Dehghan, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesinden dolayı İran’ın ABD’ye yönelik olası misillemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

CNN International’a konuşan Dehghan, İran’ın en etkili komutanlarından birinin ABD tarafından öldürülmesinin yanıtının yine askerî alanda karşılık bulacağını ve “askerî alanların hedef alınacağını” söyledi.

“SAVAŞI SONLANDIRACAK TEK ŞEY, ABD’NİN DENK BİR YANIT ALMASIDIR”

Ali Hamaney’e en yakın isimler arasında bulunan ve bir dönem Savunma Bakanlığı görevini de yürütmüş olan Hüseyin Dehghan, “Lider kadromuz, hiçbir zaman savaş peşinde olmadığımızı ve bundan sonra da olmayacağımızı resmî olarak duyurdu.” dedi.

Savaşı başlatan tarafın ABD olduğunu kaydeden Dehghan, şöyle konuştu:

“Madem savaş başlattılar, bu hamlelerinin sonuçlarını da kabul etmeliler. Bu savaş sürecinin sona ermesini sağlayacak tek şey, ABD’nin yaptığına denk bir yanıt almasıdır. Ondan sonra da yeni bir döngü başlatmamalılardır.”

“AKIL SAĞLIĞI YERİNDE OLMAYAN BİR GANGSTER”

ABD Başkanı Donald Trump’ın “52 İran hedefinin belirlendiğine ve vurulmaya hazır olduğuna” ilişkin Twitter paylaşımına ilişkin bir değerlendirmede bulunan Hüseyin Dehghan, şunları kaydetti:

“Trump, uluslararası hukuk namına hiçbir şey bilmiyor. BM çözümlerini de tanımıyor. Aslında kendisi tam bir gangster ve kumarbaz. Trump ne bir politikacıdır ne de (onun) akıl sağlığı yerindedir.”

“TRUMP, KENDİSİNİN SAVAŞ SUÇLUSU OLDUĞUNU KABUL ETMELİ”

ABD Başkanı Trump’ın “İran’ın kültür mirasına da saldırırız.” sözü hatırlatılan Dehghan, bununla ilgili olarak ise, Birleşmiş Milletler’in 2347 sayılı “kültürel mirasın korunması” kararını hatırlatarak, “Bunlar eğer akıl, mantık ve tutarlılıkla alınmış kararlarsa, kendisinin bir savaş suçlusu olduğunu kabul etmesi ve yargılanması gerekir.” diye konuştu.

“ABD’NİN BÜTÜN MEVZİLERİ MENZİLİMİZ İÇİNDE YER ALIYOR”

Trump’ın Twitter paylaşımlarındaki tehditlerini hayata geçirmesi ihtimaline ilişkin bir soruyu yanıtlayan Hüseyin Dehghan, “Hiçbir ABD askerî personeli, hiçbir ABD siyasî merkezi, hiçbir ABD üssü ve hiçbir ABD gemisi güvende olmayacaktır. Bunların hepsi menzilimiz içerisinde yer alıyor.” sözlerini kullandı.