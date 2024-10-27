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Dünya

İran ABD'yi işaret etti: Bu saldırı İsrail'in güçsüzlüğünü kanıtladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in İran'a saldırısına ABD'nin de katıldığını ifade etti. ABD'nin İsrail'in her türlü saldırısının sorumlusu olduğunu söyleyen Erakçi, 'Görünen o ki ABD olmadan İsrail'in bölgede hiçbir gücünün olmadığı, sadece İran'a yönelik eylemleri değil, Gazze'de Lübnan'da ve diğer ülkelerde gerçekleştirdiği tüm saldırılarda bu gerçek tamamen kanıtlanmış oldu.' dedi.

AA27 Ekim 2024 Pazar 09:21 - Güncelleme:
İran ABD'yi işaret etti: Bu saldırı İsrail'in güçsüzlüğünü kanıtladı
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Erakçi, devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, İsrail'in ülkesine saldırısında ABD'nin rolünü değerlendirdi.

"Amerikalıların bu saldırıya katılımı bizim tarafımızdan tamamen açıktır, en azından Siyonist hava kuvvetlerine hava koridoru açmışlardır." diyen Erakçi, "Ayrıca önceden gönderdikleri savunma teçhizatının da bu operasyona katılması değerlendirilmekte ve bizce ABD'nin Siyonist rejimin suçlarına ve bölgede gerginlik yaratmaya katkısı oldukça açıktır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İsrail'in her türlü saldırısının sorumlusu olduğunu söyleyen Erakçi, "Görünen o ki ABD olmadan İsrail'in bölgede hiçbir gücünün olmadığı, sadece İran'a yönelik eylemleri değil, Gazze'de Lübnan'da ve diğer ülkelerde gerçekleştirdiği tüm saldırılarda bu gerçek tamamen kanıtlanmış oldu." dedi.

ABD'yi "İsrail'in suç ortağı" olarak nitelendiren Erakçi, "Bu saldırılar, hiçbir uluslararası forum ve çevrede Siyonist rejime karşı en ufak bir açıklama yapılmasına bile izin vermeyen ABD'nin siyasi desteğiyle yapılıyor." diye konuştu.

İranlı Bakan, İsrail'in ülkesine saldırısı sonrasında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup yazarak, BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplanması çağrısında bulunduğunu aktardı.

- İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRISI

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.

İsrail, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı.

İran ordusundan yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

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