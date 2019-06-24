İran'ın Hatemül Enbiya Hava Savunma Karargahı Komutanı Tuğgeneral Gulam Ali Raşit, bölgede çıkacak bir savaşın kontrol edilemeyeceği uyarısı yaptı.

"BİRLİKLERİNİN HAYATLARINI KORUSUN"

Devrim Muhafızları Hava – Uzay kuvvetleri radar ve füze sistemleri komuta ve kontrol merkezi ziyaretinde konuşan Raşit, "ABD bölgedeki kışkırtıcı tavrı bir kenara koyarak, kendi birliklerinin hayatını koruma konusunda sorumluluk sahibi olmalı" dedi.​

"Bölgede olası bir çatışma meydana gelirse boyutu ve süresi hiçbir ülke tarafından yönetilmez. İran olarak savaş peşinde değiliz; fakat herhangi bir tehdide karşı var gücümüzle İran halkının çıkarlarını savunacağız." ifadesini kullanan, Tuğgeneral Raşit, bölgedeki milletlerin çıkarlarının birbirine bağlı olduğunu ve savaş ile barışın ülkeler arasında bölünmesinin imkansız olduğunu kaydetti.

İranlı komutan ayrıca, "Savaşı önlenmek için sadece sözde değil, aynı zamanda pratik adımlar da atmak lazım." diye konuştu.