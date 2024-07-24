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Dünya

İran: Almanya'nın Tahran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

İran Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da Şiilere ait dini merkezlerin ve camilerin polis tarafından baskın yapılarak kapatılmasının ardından Almanya'nın Tahran Büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığını duyurdu.

AA24 Temmuz 2024 Çarşamba 16:13 - Güncelleme:
İran: Almanya'nın Tahran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
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İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, "Alman polisinin çok sayıda İslam merkezini kapatmasının ardından, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Hans-Udo Muzel Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı." ifadelerine yer verildi.

İRAN'IN İTİRAZLARI ELÇİYE AKTARILDI

Alman Büyükelçi'ye Almanya'daki Şii Müslümanlara ait dini merkezlerin ve camilerin kapatılmasının "düşmanca" ve "insan haklarının temel ilkelerine aykırı" olduğunun ifade edildiği açıklamada, bu konuda Berlin yönetimine iletilmek üzere Tahran'ın güçlü itirazlarının Büyükelçiye aktarıldığı belirtildi.

BAZI KURULUŞLARIN MALLARINA EL KONULDU

Almanya, ülkedeki Şii cemaatinin önemli merkezlerinden "Hamburg İslam Merkezi" ve ona bağlı kuruluşları "anti-semitizm" gerekçesiyle kapattığını duyurmuştu.

Yasak kararının ardından polis, 8 eyaletteki 53 mülkte arama yapmış ve bu kuruluşların mallarına el koymuştu.

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