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Dünya

İran, Almanya'nın Tahran Büyükelçisini bakanlığa çağırdı

İran, Almanya'da bir sinagoga yönelik saldırı planladığı suçlamalarına tepki olarak Almanya'nın Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

AA20 Aralık 2023 Çarşamba 20:43 - Güncelleme:
İran, Almanya'nın Tahran Büyükelçisini bakanlığa çağırdı
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İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Almanya'da bir mahkemenin İran'ı terörle suçlayan kararı ve konuyla ilgili İran'ın Berlin Maslahatgüzarının Almanya Dışişleri Bakanlığına çağrılması üzerine, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Hans Odo Motzel bakanlığa çağrıldı.

Alman mahkemesinin İran hakkındaki suçlamalarının "temelsiz" olduğuna yer verilen açıklamada, İran'ın Berlin Maslahatgüzarının Almanya Dışişleri Bakanlığına çağrılmasının "kabul edilemez" olduğu ifade edildi.

Alman Büyükelçisine ülkesinin "Yahudilere sistematik zulüm ve öldürme konusunda kara bir geçmişe sahip ülkelerden biri olduğunun" hatırlatıldığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Almanya'ya, ithamlarda bulunarak Siyonist rejimin (İsrail) son dönemdeki başarısızlıklarını telafi etmek için sahte gerilim taleplerini yerine getirmek yerine, yıkıcı akımların kurduğu tuzaklara karşı dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz."

Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi, dün İran asıllı bir Alman'ı kundaklama girişiminden dolayı 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme kararında kundaklama girişiminin arkasında İran devlet kurumlarının bağlantısı olduğu öne sürülmüştü.

Kararın ardından İran'ın Berlin Maslahatgüzarı Almanya Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

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