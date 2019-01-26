İran Arkeoloji Enstitüsü Başkanı Pehlevan: İran arkeoloji alanında dünyayı 50 yıl geriden takip ediyor

İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'ya açıklama yapan Pehlevan, ABD'nin İran yaptırımları dolayısıyla ülkede yaşanan ekonomik sorunlara dikkati çekerek, "Mevcut yaptırımlar sebebiyle arkeoloji bilimiyle alakalı teknolojik ürün satın almada sorun yaşıyoruz. Bu nedenle İran arkeoloji biliminde dünyayı 50 yıl geriden takip ediyor." dedi.

Arkeoloji alanında yeni laboratuvar gereçleri satın alınabilmesi için 300 milyar riyale (7 milyon 138 bin dolar) ihtiyaçları olduğunu dile getiren Pehlevan, "Eğer teknolojik ürünleri satın alabilirsek büyük paralar harcanarak incelenmek üzere yurt dışına gönderilen arkeolojik bulguları kendimiz inceleyebilir ve maddi olarak birikim yapabiliriz." diye konuştu.

Arkeoloji kazıları

İran'daki ilk arkeolojik kazılar 1850 yılında Avrupalıların öncülüğünde Susa'da gerçekleştirilmiştir. İran bu tarihlerde bütün arkeoloji kazı izinlerini Fransız araştırmacılara vermiştir.

İran'da arkeoloji alanındaki ilk yerli çalışmalar ise 1937 yılında Tahran Üniversitesi ve İran Bastan Müzesi bünyesinde başlamış ve günümüze kadar gelmiştir.