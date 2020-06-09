İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8047
  • EURO
    7,6791
  • ALTIN
    373.322
  • BIST100
    108891
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran, askeri tatbikat için Basra Körfezi'ne ABD uçak gemisinin maketini kurdu
Dünya

İran, askeri tatbikat için Basra Körfezi'ne ABD uçak gemisinin maketini kurdu

İran'ın potansiyel askeri tatbikatları için güney kıyılarına yeni bir uçak gemisi maketi kurduğu iddia edildi.

star.com.tr09 Haziran 2020 Salı 22:11 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 22:15
ABONE OL

AP haber ajansının ulaştığı uydu fotoğraflarında görülen maketin, ABD'nin rutin olarak Hürmüz Boğazı'ndan Basra Körfezi'ne geçirdiği Nimitz sınıfı uçak gemisine benzediği ifade edildi.

İran'ın liman kenti Bender Abbas'ta kurulduğu görülen sahte uçak gemisinin, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 2015'te gerçekleştirdiğine benzer bir maket batırma operasyonuna hazırlandığı izlenimi uyandırdığı ifade edildi.

İranlı yetkililer konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

    Maxar Technologies isimli şirket tarafından çekilen uydu fotoğraflarına göre, sahte uçak gemisi, güvertesinde 16 savaş modeli taşıyor. Gemi 200 metre yüksekliğinde ve 50 metre genişliğinde. Gerçek bir Nimitz sınıfı uçak gemisinin yüksekliğinin ise en az 300 metre, genişliğinin ise 75 metre şeklinde olduğu belirtildi.

    Maket geminin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun mayıs ayında 100 yeni sürat teknesini tanıttığı bölgeye yakın bir alanda konuşlandırıldığı belirtildi.

    star.com.tr

    BAE subaylarının Hafter milislerine Pantsir eğitimi verdiği görüntüler ortaya çıktı

    İlginizi Çekebilir
    Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.