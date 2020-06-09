star.com.tr 09 Haziran 2020 Salı 22:11 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 22:15

AP haber ajansının ulaştığı uydu fotoğraflarında görülen maketin, ABD'nin rutin olarak Hürmüz Boğazı'ndan Basra Körfezi'ne geçirdiği Nimitz sınıfı uçak gemisine benzediği ifade edildi.

İran'ın liman kenti Bender Abbas'ta kurulduğu görülen sahte uçak gemisinin, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 2015'te gerçekleştirdiğine benzer bir maket batırma operasyonuna hazırlandığı izlenimi uyandırdığı ifade edildi.

İranlı yetkililer konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Maxar Technologies isimli şirket tarafından çekilen uydu fotoğraflarına göre, sahte uçak gemisi, güvertesinde 16 savaş modeli taşıyor. Gemi 200 metre yüksekliğinde ve 50 metre genişliğinde. Gerçek bir Nimitz sınıfı uçak gemisinin yüksekliğinin ise en az 300 metre, genişliğinin ise 75 metre şeklinde olduğu belirtildi.

Maket geminin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun mayıs ayında 100 yeni sürat teknesini tanıttığı bölgeye yakın bir alanda konuşlandırıldığı belirtildi.

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