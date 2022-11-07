İran ateşle oynuyor! Türk karşıtı sinsi plan

Kurban, yaptığı yazılı açıklamada İran'ın, Karabağ'ın işgali, işgal dönemi ve savaş sırasında farklı şekillerde Ermenistan'a destek verdiğini öne sürdü.

İran'ın Azerbaycan toprağı olan Karabağ'ın bir kısmında yerleşen ayrılıkçı Ermenilere kanunsuz şekilde destek vermeye devam ettiğini iddia eden Kurban, şunları kaydetti:

"Son günlerde İran'ın Azerbaycan sınırında yaptıkları askeri talimleri haklı olarak Azerbaycan yönetimi kadar dünyada yaşayan 50 milyondan fazla Azerbaycan Türkü sorgulamaktadır. Çünkü İran o bölgede şimdiye kadar askeri bir tatbikat yapmamıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti hiç şüphesiz ki uluslararası hukuk, iyi komşuluk ve hukuk devleti düşüncesi ile politika yürütmektedir. Hiçbir komşu devletin topraklarında hak iddiasında bulunmamaktadır, barış ve istikrardan yanadır. Komşu devletlerden de bunu istemesi en doğal hakkıdır. Sonuç olarak bizlerin İran Devleti'nden beklentisi Azerbaycan Devleti'nin barış ve iyi komşuluk siyasetine zıt politika yürütmemesidir. Bu yapıldığı takdirde bölgede barış ve işbirliği daha da artarak devam eder, bu da her bir bölge devletinin özellikle Tahran yönetiminin yararına olacaktır."