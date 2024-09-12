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Dünya

İran, Avrupa ülkelerinin diplomatik temsilcilerini dışişlerine çağırdı

İran, Rusya'ya balistik füze gönderdiği iddiasıyla kendisine yaptırım kararı alan İngiltere, Fransa, Almanya ve Hollanda'nın Tahran'daki diplomatik temsilcilerini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

AA12 Eylül 2024 Perşembe 17:21 - Güncelleme:
İran, Avrupa ülkelerinin diplomatik temsilcilerini dışişlerine çağırdı
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İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, bakanlığa çağrılan İngiltere, Fransa, Almanya ve Hollanda'nın Tahran'daki büyükelçi ve maslahatgüzarlarına, İran'ın Rusya'ya balistik füze teslim ettiğine dair iddiaların "asılsız" olduğu iletildi.

Bu ülkelerin İran'a karşı açıklama ve eylemleriyle "İran halkına yönelik düşmanca eylemlerini sürdürdüğü" ve Tahran'ın da bu eylemlere "uygun bir karşılık" vereceği Avrupalı diplomatlara aktarıldı.

Avrupalı diplomatlar da söz konusu durumu ülkelerine ileteceklerini bildirdi.

ABD ile İngiltere, Fransa ve Almanya, İran'a Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya'ya balistik füze gönderdiği iddiasıyla yeni yaptırım kararları açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından önceki gün yapılan açıklamada, Tahran'ın Moskova'ya balistik füzeler göndermeye devam ettiği ve bu silahların Rusya tarafından Ukrayna'da kullanıldığı iddia edilmişti.

Bu kapsamda söz konusu silah transferiyle ilgili İran ve Rusya'da bulunan toplam 10 kişi ile 6 kurumun yaptırım listesine eklendiği belirtilmişti.

Fransa, Almanya ve İngiltere de yaptıkları ortak açıklamada, İran'ın Rusya'ya balistik füze ihracatı gerçekleştirdiğinin doğrulandığını ve 3 ülkenin İran ile ikili hava hizmetleri anlaşmalarını feshetmek için harekete geçeceğini ve İran ulusal hava yolu şirketi Iran Air'ın da yeni yaptırımlar kapsamına alınacağını duyurmuştu.

Hollanda da konuyla ilgili İran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin Rusya'ya balistik füze göndermediğini, ABD ve Avrupa ülkelerinin bu konuda "hatalı istihbarat ve mantıkla hareket ettiğini" ifade etmişti.

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