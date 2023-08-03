İran: Ayn el-Helva'daki çatışmalardan edişeliyiz

Tesnim Haber Ajansı'na göre Kenani, Ayn el-Helva Mülteci Kampı'ndaki çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kampta çıkan çatışmaların endişe verici olduğunu vurgulayan Kenani, şu ifadeleri kullandı:



"Tüm Filistinli grupların, bütün güç ve imkanlarını Filistin halkının sorunlarının, istikrarsızlık ve huzursuzluğunun kaynağı Siyonist işgalcilerle mücadeleye yönlendirmesi gerekmektedir. Bu, kendi topraklarına dönebilmenin zeminini hazırlayacaktır."



Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'da 29 Temmuz'dan bu yana aralarında Fetih Hareketinin de bulunduğu Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmalarda 12 kişi öldü, 60'tan fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda 31 Temmuz'da kamptaki Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandığı duyurulmuştu. Buna rağmen taraflar arasında zaman zaman çatışmalar devam ediyor.