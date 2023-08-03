İSTANBUL 35°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ağustos 2023 Perşembe / 17 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9965
  • EURO
    29,6048
  • ALTIN
    1675.15
  • BIST100
    7252.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran: Ayn el-Helva'daki çatışmalardan edişeliyiz
Dünya

İran: Ayn el-Helva'daki çatışmalardan edişeliyiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'daki çatışmalardan endişe duyduklarını ifade etti.

AA3 Ağustos 2023 Perşembe 14:06 - Güncelleme:
İran: Ayn el-Helva'daki çatışmalardan edişeliyiz
ABONE OL

Tesnim Haber Ajansı'na göre Kenani, Ayn el-Helva Mülteci Kampı'ndaki çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kampta çıkan çatışmaların endişe verici olduğunu vurgulayan Kenani, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Filistinli grupların, bütün güç ve imkanlarını Filistin halkının sorunlarının, istikrarsızlık ve huzursuzluğunun kaynağı Siyonist işgalcilerle mücadeleye yönlendirmesi gerekmektedir. Bu, kendi topraklarına dönebilmenin zeminini hazırlayacaktır."

Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'da 29 Temmuz'dan bu yana aralarında Fetih Hareketinin de bulunduğu Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmalarda 12 kişi öldü, 60'tan fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda 31 Temmuz'da kamptaki Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandığı duyurulmuştu. Buna rağmen taraflar arasında zaman zaman çatışmalar devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.