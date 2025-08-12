İSTANBUL 31°C / 23°C
12 Ağustos 2025 Salı
  İran aynı hataya düşmek istemiyor! İsrail saldırıları sonrası 21 bin kişi gözaltına alındı
Dünya

İran aynı hataya düşmek istemiyor! İsrail saldırıları sonrası 21 bin kişi gözaltına alındı

İran yönetimi, İsrail ile 12 gün süren savaş sırasında vatandaşlardan 7 bin 850 ihbar geldiğini ve ihbarlar doğrultusunda 21 bin şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

12 Ağustos 2025 Salı 17:22
İran aynı hataya düşmek istemiyor! İsrail saldırıları sonrası 21 bin kişi gözaltına alındı
İran Emniyet Teşkilatı Sözcüsü Said Muntezarulmehdi, İsrail'in saldırılarını başlattığı 13 Haziran'dan itibaren halktan gelen ihbarlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü Muntezarulmehdi, 12 süren saldırılar sırasında polis merkezine yapılan ihbarların yüzde 41 arttığını, halktan 7 bin 850 ihbar alındığını ve 2 bin 774'ü yabancı uyruklu olmak üzere 21 bin şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti. Muntezarulmehdi, yabancı uyrukluların telefonlarında yüksek bölgelerden ve kritik merkezlerden yapılan fotoğraf ve video çekimleri ile konum gönderme faaliyetlerinin tespit edildiğini aktardı.

30 ÖZEL GÜVENLİK VAKASI TESPİT EDİLDİ

Muntezarulmehdi ayrıca 261 kişinin casusluk şüphesiyle, 172 kişinin ise izinsiz görüntü alma suçlamasıyla gözaltına alındığını ifade etti. Şüpheli ve sanıklardan ele geçirilen telefonların incelenmesi sonucu 30 özel güvenlik vakasının belirlendiğini kaydeden Muntezarulmehdi, 21 bin şüphelinin mevcut durumuna ilişkin ise bilgi paylaşmadı.

