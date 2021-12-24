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Dünya

İran: Azerbaycan ile ilişkilerde yeni bir sayfa açma kararı aldık

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azerbaycan ile ilişkilerde yeni bir sayfa açma kararı aldıklarını belirtti.

AA24 Aralık 2021 Cuma 15:38 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 15:38
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 22 Aralık'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gerçekleştirdiği resmi ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Abdullahiyan, "Bakü ziyaretinde ilişkilerde yeni bir sayfa açılması konusunda anlaşmaya vardık. (Azerbaycan Devlet Başkanı) Sayın İlham Aliyev ile samimi görüşmede ilişkilerin yol haritası iyi şekilde çizildi. Mevkidaşım Ceyhun Bayramov ve Milli Meclis Başkanı (Sahibe Gafarova) ile de faydalı istişarelerde bulundum." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, komşularla ilişkilere öncelik vermeye devam edeceklerini kaydetti.

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