Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran, BAE'nin Tahran Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Ahvaz'da terör saldırısıyla ilgili BAE'li bir devlet yetkilisinin yaptığı yorum nedeniyle BAE'nin Tahran Maslahatgüzarı'nın bakanlığa çağrılarak gerekli uyarıların yapıldığını açıkladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kasımi, maslahatgüzara, ülkesinin siyasi mercilerine bağlı kişiler tarafından yapılan ve terörü himaye eden ifadelerden BAE hükümetinin de sorumlu olduğunu ve bu tür durumlar karşısında sessiz kalmaması gerektiğini bildirdiklerini ifade etti.

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı ve Arapların yoğunlukta yaşadığı Ahvaz kentinde dün İran-Irak savaşının 38'inci yılı nedeniyle düzenlenen askeri geçit törenine yapılan silahlı saldırıda 17'si asker olmak üzere 25 kişi ölmüş 60 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından İran yönetimi El Ahvaziye örgütünü suçlamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ahvaz kentindeki saldırıyı hangi örgütün gerçekleştirdiğini ve kimlerle bağlantılı olduğunu "çok iyi bildiklerini" söylemişti.

El Ahvaziye olarak tanınan "Ahvaz Milli Direnişi" çatısı altındaki "Ahvaz Özgürlükçü Arap Hareketi" İran'ın güneybatısında bağımsız bir Arap idaresi kurmayı hedefleyen ayrılıkçı bir "terör örgütü" olarak biliniyor.

(AA)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA