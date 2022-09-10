İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2022 Cumartesi / 14 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2398
  • EURO
    18,3252
  • ALTIN
    1007.11
  • BIST100
    3521.38
Dünya

İran, Basra Körfezi'nde bir tekneyi alıkoydu

İran'ın, Basra Körfezi'nde 'kaçak akaryakıt taşıdığı' iddia edilen yabancı bir tekneyi alıkoyduğu ve teknedeki 7 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

AA10 Eylül 2022 Cumartesi 15:12 - Güncelleme:
ABONE OL

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri İkinci Bölge Komutanı Ramazan Zirahi, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan bir tekneye operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun İran kıyılarına 60 mil mesafede düzenlediği operasyon sonucu teknede, 757 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini aktaran Zirahi, teknedeki yabancı uyruklu 7 kişinin de gözaltına alındığını belirtti.

Zirahi, gözaltına alınan mürettebatın uyrukları hakkında bilgi vermedi.

  • İran
  • Basra Körfezi
  • kaçak akaryakıt

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.