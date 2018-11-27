Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran, Basra Körfezi'nde savaş uçaklarıyla gövde gösterisi yaptı

İran, Basra Körfezi'ndeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kiş Adası'nda savaş uçaklarıyla gövde gösterisi yaptı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran'ın güneyindeki Kiş Adası'nda Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ve Bilim ve Teknolojiden Sorumlu İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sorena Settari ile askeri yetkililerin katılımıyla 9'uncu Uluslararası Havacılık Fuarı düzenlendi.

Fuarda İran savunma sanayisine ait helikopter, drone, savaş uçağı ve uçak yedek parçaları ile diğer malzemeler sergilendi.

Organizasyon kapsamında turizm ile ön plana çıkan Basra Körfezi'ndeki Kiş Adası'nda İran'ın F-4 ve F-14 ile Rusya'ya ait 7 adet MİG-29 savaş uçaklarıyla gösteri yapıldı. Gösteride "Baltık Arıları" olarak bilinen Letonya'ya ait L-39 Albatros tipi akrobasi uçakları da yer aldı.

Burada bir konuşma yapan Savunma Bakanı Hatemi, bu organizasyonun ABD’nin imajını bozduğunu belirterek, Washington yönetiminin karşısında durmaya devam edeceklerini söyledi.

Hatemi, komşu ve dost ülkelere de mesajlarının "dostluk" ve "barış" olduğunu belirtti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rusya´nın el koyduğu gemiler ilk kez görüntülendi

Rusya´nın el koyduğu gemiler ilk kez görüntülendi

AK Parti'nin yerel seçimler belediye başkan adayları 2019 açıklandı

AK Parti'nin yerel seçimler belediye başkan adayları 2019 açıklandı

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü

Fenerbahçe taraftarının Ersun Yanal isteği

Fenerbahçe taraftarının Ersun Yanal isteği

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA