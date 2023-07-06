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Dünya

İran, Basra Körfezi'nde ticari gemiye el koydu

ABD Donanması tarafından yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları'nın Basra Körfez'inde uluslararası sularda bir ticari gemiye 'zorla el koyduğu' belirtilerek, geminin muhtemelen kaçakçılık yaptığı aktarıldı.

IHA6 Temmuz 2023 Perşembe 21:25 - Güncelleme:
İran, Basra Körfezi'nde ticari gemiye el koydu
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İran, Basra Körfezi'nde ticari gemileri hedef almaya devam ediyor. ABD Donanması tarafından yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları'nın Basra Körfezi'nde uluslararası sularda bir ticari gemiye "zorla el koyduğu" belirtilerek, geminin muhtemelen kaçakçılık yaptığı aktarıldı. ABD 5. Filo Sözcüsü Tim Hawkins, ABD Donanmasının durumu izlediğini aktararak, olaya müdahale etmemeye karar verdiğini ifade etti.

İngiliz deniz güvenlik şirketi Ambrey, İran güçlerinin Suudi Arabistan'ın liman kenti Dammam'ın yaklaşık 59 deniz mili kuzeydoğusunda Tanzanya bandıralı küçük bir tankere el koyduğunu aktararak, "İran, petrol kaçakçılığı yaptığından şüphelendiği daha küçük tankerleri düzenli olarak durduruyor" dedi.

İRAN, ABD'YE AİT PETROL TANKERİNE EL KOYMA KARARI ÇIKARTTI

İran Limanlar ve Denizcilik İşletmeleri Kurumu, ABD'li enerji şirketi Chevron tarafından işletilen "Richmond Voyager" adlı Bahamalar bandıralı petrol tankerine "el koyma kararı" çıkarıldığını duyurmuştu. Açıklamada, el koyma kararının ABD'li şirkete ait tankerin Basra Körfezi'nde 7 kişiyi taşıyan bir İran gemisine çarpıp kaçtığı gerekçesiyle çıkarıldığı kaydedilmiş, Basra Körfezi'nde 4 Temmuz'da yaşanan olayda 7 kişilik mürettebattan 5'inin ağır yaralandığı belirtilmişti.

ABD VE İRAN ARASINDA DÜN TANSİYON YÜKSELMİŞTİ

ABD donanması, dün İran'ın Umman Körfezi'nde uluslararası sularda seyreden 2 tankeri alıkoymaya çalıştığını ve bu esnada İran donanmasına ait gemiden ateş açıldığını duyurmuştu.

İran, geçtiğimiz mayıs ayında biri Chevron tarafından kiralanan Marshall Adaları bandıralı olmak üzere 2 tankere el koymuştu. ABD Donanması ise 2021'den bu yana İran'ın uluslararası bayraklı yaklaşık 20 ticari gemiyi taciz ettiğini, saldırdığını veya el koyduğunu açıklamıştı.

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