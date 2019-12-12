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İran Başsavcısı Muntazeri: Bazı göstericiler av tüfeğiyle vuruldu

İran'da geçen ay düzenlenen benzin zammı protestolarında polisin müdahalesi sonucu ölen ya da yaralananların sayısına ilişkin hala resmi bir açıklama yapılmazken, İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, gösterilerde hayatını kaybedenlerden bazılarının av tüfeğiyle vurulduğunu söyledi.

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İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Meşhed Üniversitesi'nde konuşan Muntazeri, "(Benzin zammı protestoları esnasında) Kum kentindeki 72 Ten Meydanı'nda, içerisinde 84 av tüfeği ve özel mermilerin bulunduğu Peugeot marka bir otomobil ele geçirdik. Ülke genelinde düzenlenen gösterilerde öldürülenlerin bazıları bu tür av tüfekleriyle vurulmuştu." dedi.

- "HAYATINI KAYBEDENLERİN YÜZDE 85'İ ŞÜPHELİ ŞEKİLDE ÖLDÜRÜLDÜ"
 

Öte yandan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, gösterilerde hayatını kaybeden bazı kişilerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Şemhani, bu ziyaretler sırasında yaptığı açıklamada, "Gösteriler esnasında Tahran'ın ilçelerinde hayatını kaybedenlerin 85'i, gösterilerin yapıldığı yerlerde değil, şüpheli bir şekilde, farklı yerlerde silahla vurularak veya bıçaklanarak öldürüldü. Düşman unsurların bu bölgelerde insanları öldürmeye yönelik bir projesi olduğu kesindir." diye konuştu.

- ÖLÜ VE YARALI SAYISINA İLİŞKİN RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI
 

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da Yargı Erki Başkanı, Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanından oluşan Ekonomi Koordinasyon Yüksek Konseyinin kararıyla benzin fiyatının 1000 tümenden 3 bin tümene çıktığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı. Gösterilerdeki ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz resmi açıklama yapılmazken, Uluslararası Af Örgütü en az 208 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

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