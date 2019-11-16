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İran Başsavcısından göstericilere uyarı: Sert karşılık verilecek

İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ülke genelinde devam eden benzin zammını protesto gösterilerinin ülke dışından organize edildiğini ve kamu düzenini bozmaya çalışanlara sert karşılık verileceğini söyledi.

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İran devlet televizyonuna konuşan Muntazeri, önceki gün yapılan benzin zammının ardından ülke genelinde patlak veren ve bir kişinin öldüğü protesto gösterilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gösterilerin ülke dışından organize edildiğini iddia eden Muntazeri, bir grubun ülkedeki kamu düzenini bozmayı amaçladığını belirtti.

Muntazeri, "Bozguncular tarafından ortaya çıkan bu durumdan halk razı değil. Sanal ortamları kullanarak halkı provoke etmeye çalışan, kökleri ülke dışındaki bozguncuları uyarıyorum. Bu faaliyetler suç teşkil edecek ve güvenlik güçleri ile yargı tarafından ciddi şekilde karşılık görecektir." ifadelerini kullandı.

İran'da devlet tarafından sübvanse edilen benzinin litresi, aylık 60 litreye kadar bin tümenden (50 kuruş), bin 500 tümene yükseltilmişti. Araç başına bir ay içinde 60 litreden fazla benzin alınması halinde benzinin litre fiyatı 3 bin tümene çıkartılmıştı.

Ahvaz, Hürremşehr, Bircend, Meşhed, Geçsaran, Sircan, Bender Abbas, İsfahan ve Şiraz kentlerinde halk, dün benzine yapılan zamma karşı gösteriler düzenlemişti.

Göstericiler, araç sahiplerini kontak kapatmaya çağırırken Sircan kentinde benzin istasyonu ateşe verilmişti. Sircan Valisi Muhammed Mahmudabadi de gösterilerde bir kişinin hayatını kaybettiğini, birkaç kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Protesto gösterileri, bugün de başkent Tahran dahil bir çok kentte devam ediyor.

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