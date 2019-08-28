İran: Batı Asya'nın en büyüğünü inşa ediyoruz

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, İAEK Başkanı Salihi´nin Elburz eyaletinde nükleer tarım ve tıp araştırma merkezini ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunduğunu duyurdu. Ajans, Salihi´nin Tahran'ın batısında yeralan Elburz eyaletinde Batı Asya´nın en büyük nükleer tıp hastanesini inşa etmeye başladıklarını söylediğini duyurdu. Ajans, Salihi´nin "Bu hastaneden dünyada sadece 6 tane var ve yapmaya başladığımız devasa hastane Batı Asya´nın en büyüğü olacak" dediğini duyurdu.

Programda Salihi ayrıca, son yıllarda uranyum arama ve çıkarma alanında büyük ilerleme kaydettiklerini; uranyum üretimini 10 tondan 30 tona yükselttiklerini, şimdi de bu miktarı 50 tona çıkarmayı planladıklarını söyledi.