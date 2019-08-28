İran: Batı Asya'nın en büyüğünü inşa ediyoruz

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İran: Batı Asya'nın en büyük Nükleer Tıp Hastanesini inşa ediyoruz

İran Atom Enerjisi Kurumu (İAEK) Başkanı Ali Ekber Salihi, İran'ın Batı Asya´nın en büyük nükleer tıp hastanesini yapmaya başladıklarını söyledi.

  • DHA
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İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, İAEK Başkanı Salihi´nin Elburz eyaletinde nükleer tarım ve tıp araştırma merkezini ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunduğunu duyurdu. Ajans, Salihi´nin Tahran'ın batısında yeralan Elburz eyaletinde Batı Asya´nın  en büyük nükleer tıp hastanesini inşa etmeye başladıklarını söylediğini duyurdu. Ajans, Salihi´nin "Bu hastaneden dünyada sadece 6 tane var ve yapmaya başladığımız devasa hastane Batı Asya´nın en büyüğü olacak" dediğini duyurdu.
 
Programda Salihi ayrıca, son yıllarda uranyum arama ve çıkarma alanında büyük ilerleme kaydettiklerini; uranyum üretimini 10 tondan 30 tona yükselttiklerini, şimdi de bu miktarı 50 tona çıkarmayı planladıklarını söyledi.

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