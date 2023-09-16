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Dünya

İran bazı UAEA müfettişlerinin görev izinlerini iptal etti

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Güvenlik Denetimi Anlaşması kapsamında İran'da gözlem ve doğrulama faaliyetlerinde bulunan bazı Ajans müfettişlerinin izinlerinin Tahran yönetimi tarafından iptal edildiğini duyurdu.

AA16 Eylül 2023 Cumartesi 22:09 - Güncelleme:
İran bazı UAEA müfettişlerinin görev izinlerini iptal etti
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UAEA'dan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Grossi'nin İran'ın aldığı karara ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Grossi, İranlı yetkililerin kendisiyle bugün irtibata geçerek, Güvenlik Denetimi Anlaşması çerçevesinde bu ülkedeki nükleer tesislerde doğrulama faaliyeti yürüten deneyimli bazı müfettişlerin görevden alınması hususunda aldıkları kararı bildirdiğini kaydetti.

İran'ın daha önce de alanında deneyimli müfettişleri geri gönderdiğini aktaran Grossi, böylelikle Ajansın Tahran için belirlenen en deneyimli müfettişlerinden oluşan çekirdek grubun yaklaşık üçte birini fiilen görevden almış olduğunu belirtti.

Kararın, Ajansın bu ülkedeki denetimlerini doğrudan etkileyeceğine işaret eden Grossi, "İran'daki Ajansın doğrulama faaliyetlerinin normal planlanmasını ve yürütülmesini etkileyen ve Ajans ile İran arasında var olması gereken işbirliğine açıkça aykırı olan bu orantısız ve benzeri görülmemiş tek taraflı tedbiri şiddetle kınıyorum." dedi.

Etkili bir işbirliği olmadan güven sağlanmasının zor olacağına işaret eden Grossi, böyle bir durumda Ajansın doğrulama ve denetim faaliyetlerini yeterince yerine getiremeyeceğine dikkati çekti.

İran'ın bu kararla nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğuna dair güvence vermekte zorlanacağını söyleyen Grossi, İran hükümetine kararını gözden geçirmeye ve kendisiyle iletişime geçmesi çağrısında bulundu.

"KARAR, ABD VE AVRUPA'NIN UAEA'YI SİYASİ AMAÇLARLA KULLANMASININ BİR SONUCU"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise yaptığı yazılı açıklamada, UAEA müfettişlerinin bazılarının görev izinlerini geri çekme kararını, ABD ile Avrupa ülkelerinin UAEA Yönetim Kurulunu "siyasi amaçlarla" kullanmasının bir sonucu olarak aldıklarını bildirdi.

Tahran'ın söz konusu kararı UAEA ve İran arasındaki Kapsamlı Güvenlik Anlaşmalarının 9. maddesi uyarınca aldığını aktaran Kenani, "İran, Ajansı siyasallaştırma girişimi de dahil olmak üzere bu tür siyasi suistimallerin sonuçları konusunda daha önce uyarılarda bulunmuştu." ifadesini kullandı.

Kenani, ülkesinin mevcut anlaşmalar çerçevesinde UAEA ile olumlu işbirliğini sürdüreceğini kaydetti.

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