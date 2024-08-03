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Dünya

İran, BMGK ve İİT'yi toplantıya çağırdı

İranlı yetkili, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasının ardından, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırdıklarını ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısının yapılması yönünde talepte bulunduklarını söyledi.

AA3 Ağustos 2024 Cumartesi 09:48 - Güncelleme:
İran, BMGK ve İİT'yi toplantıya çağırdı
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Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasıyla ilgili konuşan İranlı yetkili, Türkiye ile Filistin konusunda istişare içinde olduklarını ve iki ülkenin birçok konuda aynı fikre sahip olduğunu belirterek, Filistin davası için Türk devletine ve milletine gösterdikleri tutumdan dolayı teşekkür etti.

İslam dünyası birlik olduğu takdirde İsrail'in, bu birliğin karşısında duramayacağını dile getiren yetkili, Müslüman ülkelerin birliği ve dayanışmasının İsrail'in devlet terörünü ve cinayetlerini engelleyecek güçte olduğu, ancak bu birlik ve gücün şimdilik olması gerektiği şekilde ortaya çıkmadığı değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın birliklere açık ve istekli olduğunu aktaran yetkili, İran'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı yapılmış bu "taciz girişimi" karşısında kendini savunma hakkına sahip olduğunu vurguladı.

İranlı yetkili, "Özellikle Müslüman ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan beklentimiz, Filistin halkının haklarını zayi eden, ayaklar altına alan işgalci rejime karşı birlik olup, onların haklarını savunmak için her türlü tedbirin alınması. Birçok alanda yaptırımda bulunmalarını bekliyoruz." dedi.

Saldırının ardından İran'ın buna yönelik girişimler başlattığını belirten yetkili, İran'ın BMGK'yi acil toplantıya çağırdığını, İİT'den toplantı yapılması yönünde talepte bulunduğunu kaydetti.

Yetkili, İsrail'in olması gerektiği gibi kınanmaması durumunda İran'ın BM Anlaşması'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını kullanarak, caydırıcılık hususunda girişimlerde bulunacağını söyledi.

İranlı yetkili, uluslararası toplum, İsrail'in İran'ın Şam'daki Büyükelçiliğine saldırısına gereken cevabı vermiş olsaydı, bugün İsrail'in başka bir ülkenin toprağına, o ülkenin resmi misafirine saldırı düzenleme cesaretinde bulunamayacağını kaydetti.

Yetkili, New York Times gazetesinin, Heniyye'nin, kaldığı konuta aylar öncesinden gizlice yerleştirilen bombanın patlatılmasıyla öldürüldüğü iddiasına ilişkin ise Heniyye'nin İran'daki güvenliğinin en yüksek seviyede olduğu, iyi bir şekilde korunduğu değerlendirmesinde bulundu.

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