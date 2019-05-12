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İran, bölgeye uçak gemisi gönderen ABD'yi uyardı: Vururuz

ABD'nin İran tehdidini öne sürerek bölgeye askeri yığınak ve uçak gemileri göndermesine tepki gösteren İran Devrim Muhafızları Hava- Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, ABD gemilerini vurmakla tehdit etti.

  • DHA
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ABD'nin bölgedeki askeri üslerinin konumuna ve İran'ın füze kapasitesine değinen Hacızade, "ABD, bölgede öyle bir konumda ki kıpırdarlarsa vururuz. Üzerinde 40- 50 uçak ve altı bin asker taşıyan ABD uçak gemisi, geçmişte bizim için ciddi bir tehdit sayılırdı fakat şimdi hedeften başka bir şey değil" dedi.
 
ABD gemilerinin Basra Körfezi'nde İran topraklarına yakın bir mesafede hareket ettiğini söyleyen İranlı general, "Elimizdeki füzelerle, 300  kilometre uzaktaki hareketli hedefleri vurabiliyoruz. Yeni başarılarımızda bu mesafeyi 700 kilometreye kadar da yükseltebildik" dedi
 
ABD, İran´la artan gerilim üzerine USS Abraham Lincoln uçak gemisi ile `USS Arlington´ savaş gemisini ve Patriot hava savunma bataryasını Orta Doğu´ya gönderdiğini bildirdi. Geçtiğimiz günlerde dört adet B-52 bombardıman uçağı Katar'da bulunan ABD Hava üssü iniş yaptı.

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