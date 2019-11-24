İran'dan çarpıcı iddia: PJAK ve DEAŞ ile bağlantıları tespit edildi

Uluslararası Af Örgütü'nün açıkladığı verilere göre, İran'daki benzin zammı protestolarında 115 gösterici hayatını kaybetti. İranlı yetkililer ise, şu ana kadar olaylar sonucunda 6 güvenlik görevlisi ve 1 göstericinin öldüğünü duyurdu.

Protestolara sert müdahalede bulunan İran, gösterilerde ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın parmağının olduğunu iddia ederek ezici karşılık verileceğini açıkladı.

YENİ İDDİA: DEAŞ VE PJAK DESTEKÇİLERİ

İran devlet televizyonu Press TV'nin aktardığı habere göre, İran'ın Kirmanşah eyaleti Valisi Huşeng Bazuvend, protestocular arasında terör örgütü DEAŞ, PKK'nın İran kolu PJAK ve Halkın Mücahitleri Örgütü (MKO) ile bağlantılı şahısların olduğunu ileri sürdü.

Bazuvend, ''Saldıran ve isyancılar Kirmanşah eyaletinde birçok işletmeyi ateşe verdi. Bu kişiler PJAK, DEAŞ ve MKO ile bağlantılı. Bunların hepsi polis tarafından tespit edildi.'' dedi.

Bazuvend, protestoların dışardan destekli olduğunun oldukça açık olduğunu belirtti. Kirmanşah halkının protestoculardan nefret ettiğini belirten Bazuvend, bir miting düzenleyerek bu nefreti dile getireceklerini belirtti.

İRAN'DAKİ PROTESTOLAR: 115 PROTESTOCU ÖLDÜ

İran'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından, 15 Kasım'da ülkenin birçok kentinde protestolar başlamıştı.

Gösterilerde kamu binaları da tahrip edilmiş, Tahran yönetimi, protestoların büyümesi üzerine geçen hafta ülke genelinde internet erişimini kesmişti. İnternet erişimi, 2 gün önce sınırlı olarak yeniden sağlanmaya başlandı. Uluslararası Af Örgütü, olaylar sırasında en az 115 göstericinin hayatını kaybettiğini