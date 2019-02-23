İran, cuma namazı imamlarının istifasının sebeplerini tartışıyor

İran'da reformistlere yakınlığıyla bilinen Şark gazetesinin bugünkü sayısında yer alan habere göre, son iki senede ülke genelinde 9 cuma namazı imamı istifa etti.

Habere göre, Arapların yoğunluklu olarak yaşadığı Huzistan eyaletinin merkezi Ahvaz'ın cuma namazı imamı Ayetullah Musevi Cezairi'nin geçen hafta, Sistan-Beluçistan eyaletinin merkezi Zahidan'ın cuma namazı imamı Ayetullah Abbas Ali Süleymani'nin de dün istifa etmesi son 2 senede görevi bırakan imamlara dikkati çekti.

Cezairi ve Süleymani'nin yanı sıra Tebriz'de Ayetullah Müçtehid Şebisteri, Kirman'da Ayetullah Yahya Caferi, Güney Horasan eyaletinin merkezi Bircend'de Ali Rızayi Bircendi, Gilan eyaletinin merkezi Reşt'te Ayetullah Zeynelabidin Kurbani, Fars eyaletinin merkezi Şiraz'da Ayetullah Esedullah Eymani, Elburz eyaletine bağlı Nezerabad'da Cafer Muhsinzade ve İlam'da Ayetullah Muhammed Naki Lütfü de son 2 senede istifa etti.

- Ahvaz imamı Cezairi İngiltere ziyaretinin ardından istifa etti

Cezairi'nin, İngiltere'ye yaptığı tartışmalı ziyaretin ardından istifa etmesi konunun siyasi olduğu yorumlarına yol açtı. Cezairi, tedavi için İngiltere'ye gittiğini açıklamasına rağmen aradan uzun zaman geçmeden hastalığını gerekçe göstererek Hamaney'e istifa mektubunu sundu. Zahidan imamı Süleymani ise genç imamlara ve yeni fikirlere yol açmak için böyle bir karar aldığını açıkladı.

- Caferi ve Bircendi, Ruhani'ye verdikleri desteğin ardından istifa etti

Rafsancani'ye yakınlığıyla bilinen Caferi, geçen yıl Cumhurbaşkanı Ruhani'ye desteğini açıklamasının ardından istifasını sundu. Caferi'nin "Hepimiz bu hükümeti desteklemeliyiz" şeklindeki açıklamasının tartışmaya neden olduğu ve bunun istifaya yol açtığı yorumları yapıldı. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri, bu gelişmenin endişe verici olduğu yorumunda bulundu.

Bircendi de Ruhani'ye verdiği destek nedeniyle istifa edenler arasında gösteriliyor. Ülkedeki bazı basın organları, Bircendi'nin Ruhani hükümetlerini başından itibaren açıkça desteklemesi nedeniyle bu kararı almak durumunda kaldığını yazdı.

Şebisteri de geçen yıl görevinden ayrılan din adamlarından. İran lideri Hamaney'in Doğu Azerbaycan temsilcisi ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi olan Şebisteri, hastalığını gerekçe göstererek cuma namazı imamlığı görevinden istifa etti.

Hamaney'in eyaletteki temsilciliğini de yürüten Kurbani de geçen yılın başında cuma namazı imamlığı görevinden istifa etti. Kurbani'den kısa bir süre sonra ise Şiraz'da Eymani, Nezerabad'da Muhsinzade ve İlam'da da Lütfü görevlerinden ayrıldı.

İstifaların, 54 yaşındaki Hac Ali Ekberi'nin geçen yıl Cuma İmamlarının Politikasını Belirleme Konseyi'nin başkanlığına getirilmesinin ardından artması da alınan kararların önemli kısmının bununla bağlantılı olduğu değerlendirmelerine neden oldu.