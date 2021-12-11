İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2021 Perşembe / 5 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7613
  • EURO
    15,6191
  • ALTIN
    789.345
  • BIST100
    2038.67
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi: Eli kolu bağlı oturmayacağız
Dünya

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi: Eli kolu bağlı oturmayacağız

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD ve diğer ülkelerin yaptırımları kaldırma konusunda kararlı olması halinde anlaşmanın sağlanabileceğini söyledi.

AA11 Aralık 2021 Cumartesi 15:22 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 15:22
ABONE OL

İran'ın komşu ülkelerdeki büyükelçileri ve diplomatik temsilcileriyle bir araya gelen Reisi, nükleer anlaşma ve yaptırımlarla ilgili konuştu.

İran'ın Avusturya'daki nükleer müzakerelere katılmayacağı ve "ciddi olmadığı" yönünde bazı iddiaların ortaya atıldığını dile getiren Reisi, "Biz müzakerelere katıldık ve taslak metni sunarak ciddiyetimizi gösterdik. Karşı taraf yaptırımları kaldırma konusunda kararlı olursa iyi bir anlaşma olur. Biz de kesinlikle böyle bir anlaşmanın peşindeyiz. Düşman yaptırımları devam ettirme ve artırma peşindeyse İran eli kolu bağlı oturmayacaktır. İran bu noktada birçok şey yapabilir." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin son 40 yılda birçok alanda geri kaldığını ve sorunlar yaşadığını aktaran Reisi, "İran'ın bölge ticaretindeki payı çok düşüktür. Irak ve Suriye gibi ticaretin çok olduğu ülkelerde de İran'ın payı azdır, bu artırılabilir. İlk aşamada 20 milyar dolarlık ticaret hacmi 40 milyar dolara çıkabilir." diye konuştu.

  • İbrahim Reisi
  • iran
  • iran yaptırımları

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.