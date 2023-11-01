İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ortak basın toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, açıklamalarda bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir'in açıklamalarından satır başları;

"Siyonist rejim, başta soykırım, savaş suçu olmak üzere kadınlar, çocuklar ve sivilleri Gazze'de öldürmeye devam ediyor. Savaş durdurulmadığı takdirde bölgede durumun kontrolden çıkmasının sorumluluğu ABD, İsrail ve savaş suçlarını destekleyenlerin üzerindedir. İran İslam Cumhuriyeti, savaşın genişlememesini sağlamak için bölgedeki tüm ortaklarıyla görüşmelere devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, yakında Türkiye'yi ziyaret edecek. Yakında yüksek düzeyli işbirliği konseyi toplantısı da yapacağız. Siyonizm rejimi bundan önce de Lübnan'daki Hizbullah'ı yok etmeyi konuşuyordu fakat bugün Hizbullah, Siyonizm'in karşısında en güçlü hareketlerden birisine dönüşmüş bulunuyor. Gazze'de kadınlara ve çocuklara karşı saldırılar devam ederse, sonuçları çok ağır olacaktır, destekleyenler bunun bedelini ağır ödeyeceklerdir"