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Dünya

İran Cumhurbaşkanı: Lübnan'ın Gazze olmasına izin vermeyeceğiz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini belirterek, “Hizbullah, ABD ve Batı'nın desteklediği İsrail karşısında tek başına duramaz. Lübnan'ın Gazze olmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

IHA24 Eylül 2024 Salı 15:35 - Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanı: Lübnan'ın Gazze olmasına izin vermeyeceğiz
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere geldiği New York'ta CNN International televizyonuna gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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"İZİN VERMEYECEĞİZ"

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının insani krize neden olduğunu belirten Pezeşkiyan, yaşanan gerilimin bölgesel bir savaşa neden olabileceği uyarısında bulundu. Pezeşkiyan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini söyleyerek, "Lübnan'ın Gazze olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

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"ATEŞİN TÜM BÖLGEYE YAYILMA RİSKİ VAR"

Hizbullah'ın her türlü askeri güce ve teknolojiye sahip İsrail ile karşı karşıya olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, "Hizbullah, ABD ve Batılı ülkeler tarafından desteklenen İsrail rejimi karşısında tek başına duramaz. Lübnan'da yanan ateşin tüm bölgeye yayılma riski var. Bu nedenle İsrail rejiminin önü alınmalı" şeklinde konuştu.

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