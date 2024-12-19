İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı'na katıldı. Zirve oturumunda konuşma yapan Pezeşkiyan, Mısır'a ev sahipliği yaptığı için teşekkür ederek, "Kardeş ülke Mısır'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğumuzu ve heyetimizin de aynı şekilde mutlu olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

Orta Doğu'daki son gelişmelere değinen Pezeşkiyan, "14 aydan uzun bir süredir, özellikle Gazze, Güney Lübnan ve şimdi de Suriye, gaspçı İsrail rejiminin yoğun saldırılarına maruz kalmaktadır. Sivillerin acımasızca katledilmesi, kadınların, çocukların ve savaş ile terörden etkilenen savunmasız insanların kanlar içinde bırakılması, bu rejimin güvensizlik yayma konusundaki gayrimeşru hedeflerinin yeni boyutlarını ortaya koymaktadır. Artık, bölgedeki kardeşlerimizin zarar görmesini engellemek için daha fazla dayanışma göstermeli ve doğru, hızlı, somut adımlar atmalıyız. Bu, bizim dini, hukuki ve insani bir sorumluluğumuzdur" dedi.

ÇOK TARAFLI İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Pezeşkiyan, "Bugün, dostlukları korumanın ve İslam ülkeleri arasında kalkınma ile ortak çıkarların elde edilmesine dayalı çok taraflı iş birliği bağları kurmanın önemi her zamankinden daha fazla hissedilmektedir. Çok taraflılığa yönelmek ve ülkeler arasında ekonomik ve ticari ağlar oluşturmak, sadece doğru bir adım olmakla kalmayıp, aynı zamanda çoğu ülkenin ortak arzularına dayanan bir süreçtir" diye konuştu.

"TİCARETTE TAKAS YÖNTEMİ ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYABİLİR"

D-8 ülkeleri arasındaki ticaret hacminin örgütün 2030 vizyonuna ulaşmak için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini ifade eden Pezeşkiyan, "Mısır'ın başkanlık ettiği bu dönemde, üyeler arasındaki ticaret hacminin hızla artmasını umut ediyoruz. Bu süreçte, ticarette takas yöntemi önemli bir rol oynayabilir" ifadelerini kullandı.

"YENİ TEKNOLOJİLERİN ETKİN KULLANIMI İÇİN YÖNERGELER İÇEREN KARAR ALINMALI"

D-8'e üye ülkeler arasındaki coğrafi mesafelerin, ekonomik ve ticari iş birliğini artırmak için transit ilişkilerin geliştirilmesinin önemini ortaya koyduğunu belirten Pezeşkiyan, "Bu konuda, üyeler sadece büyüme ve ortak fayda sağlamaya değil, aynı zamanda gelecekteki muhtemel şoklara karşı dayanıklılık geliştirmeye de odaklanmalıdır. Bu amaçla, yapay zeka gibi yeni teknolojileri kullanarak olumsuz etkilerini yönetmemiz gerekmektedir. Bu nedenle, liderler zirvesinin yeni teknolojilerin etkin kullanımına dair gerekli yönergeler içeren bir karar almasını öneriyorum" şeklinde konuştu.

ZİRVEDE YER ALAN ÜLKELER

Zirveye D-8'e üye Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan'ın devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov da katıldı.

İSTANBUL DEKLARASYONU İLE İLAN EDİLMİŞTİR

D-8 ya da Gelişen Sekiz Ülke; Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran,Malezya, Nijerya ve Pakistan arasında kalkınma iş birliğine dayalı bir organizasyondur. D-8'in resmi olarak kuruluşu, 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen Devlet/Hükümet Başkanları zirvesinde İstanbul Deklarasyonu ile ilan edilmiştir.