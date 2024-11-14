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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Hamaney'in fetvasına dayanarak nükleer silah yapma çabasında değiliz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in fetvası doğrultusunda hiçbir şekilde nükleer silah üretme çabasında olmadıklarını ve kimsenin bu politikadan sapmasına da izin vermeyeceklerini söyledi.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 21:06 - Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Hamaney'in fetvasına dayanarak nükleer silah yapma çabasında değiliz
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İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, Pezeşkiyan, Tahran'da bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'yi kabul etti.

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Görüşmede, ülkesinin nükleer programının UAEA ile işbirliği çerçevesinde devam ettiğini ve şüpheleri ortadan kaldırmaya hazır olduklarını belirten Pezeşkiyan, "Birçok kez vurguladığımız gibi İran, Rehber'in (Hamaney) açık fetvasına dayanarak hiçbir şekilde nükleer silah yapma çabasında olmamıştır ve olmayacaktır. Kimsenin de onun bu politikasından sapmasına izin verilmeyecektir." dedi.

SOYKIRIMCI İSRAİL'İN TEHDİTLERİ

İsrail'in tehditlerine de değinen Pezeşkiyan, uluslararası toplumun Gazze ve Lübnan'da soykırım ve savaş suçları işleyen İsrail'i durdurması gerektiğini kaydetti.

Pezeşkiyan, aksi takdirde savaşın yayılacağına işaret ederek, "Biz savaşın ne bizim, ne bölgenin, ne de dünyanın çıkarına olduğuna inanıyoruz. Aklı başında hiç kimse savaş başlatmaya ve onu yaymaya çalışmaz ancak güvenliğimize karşı her eyleme mutlaka kararlı bir şekilde tepki vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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UAEA Başkanı Grossi de Pezeşkiyan'ın görevi döneminde Ajans ile işbirliği açısından olumlu bir dönem olacağına inandığını dile getirdi.

Grossi, İran ile Ajans arasında iyi etkileşim ve işbirliğinin kesinlikle İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik şüpheleri de ortadan kaldıracağına işaret etti.

'FETVA DEĞİŞEBİLİR' MESAJI

İran lideri Hamaney'e bağlı Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, 13 Mayıs'ta yaptığı bir konuşmada, Tahran'ın bölgedeki tek nükleer silah sahibi İsrail tarafından tehdit edilmesi halinde İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kitle imha silahlarının üretilmesini ve kullanılmasını yasaklayan fetvasının değişebileceğini söylemişti.

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O dönem Harrazi'nin yardımcısı olan bugün Mecliste aldığı güvenoyu ile Dışişleri Bakanlığına gelen Abbas Erakçi de 27 Mayıs'ta Katar'da düzenlenen Al Jazeera Forumu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'den kaynaklanan nükleer tehdidin, bölge ülkelerini nükleer silah tutumlarını gözden geçirmeye zorlayacağını söylemişti.

Bölgede tek nükleer silah sahibi İsrail'in tehditlerine karşı ülkede zaman zaman Hamaney'e söz konusu fetvayı gözden geçirme çağrıları yapılıyor.

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