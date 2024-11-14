İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, Pezeşkiyan, Tahran'da bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'yi kabul etti.
İsrail'in tehditlerine de değinen Pezeşkiyan, uluslararası toplumun Gazze ve Lübnan'da soykırım ve savaş suçları işleyen İsrail'i durdurması gerektiğini kaydetti.
Pezeşkiyan, aksi takdirde savaşın yayılacağına işaret ederek, "Biz savaşın ne bizim, ne bölgenin, ne de dünyanın çıkarına olduğuna inanıyoruz. Aklı başında hiç kimse savaş başlatmaya ve onu yaymaya çalışmaz ancak güvenliğimize karşı her eyleme mutlaka kararlı bir şekilde tepki vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Grossi, İran ile Ajans arasında iyi etkileşim ve işbirliğinin kesinlikle İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik şüpheleri de ortadan kaldıracağına işaret etti.'FETVA DEĞİŞEBİLİR' MESAJI
İran lideri Hamaney'e bağlı Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, 13 Mayıs'ta yaptığı bir konuşmada, Tahran'ın bölgedeki tek nükleer silah sahibi İsrail tarafından tehdit edilmesi halinde İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kitle imha silahlarının üretilmesini ve kullanılmasını yasaklayan fetvasının değişebileceğini söylemişti.
Bölgede tek nükleer silah sahibi İsrail'in tehditlerine karşı ülkede zaman zaman Hamaney'e söz konusu fetvayı gözden geçirme çağrıları yapılıyor.