İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye mektup gönderdi. Pezeşkiyan mektubunda Filistin direnişine destek vermeye devam edeceklerini belirterek, İsrail katliamları karşısındaki direnişin amacına ulaşacağına ve Filistin'in özgürlüğüne kavuşacağına inandığını vurguladı.
Filistin halkının göstermiş olduğu "kahramanca direniş" ile Gazze halkının "mazlum ama güçlü tarihsel varlığına" vurgu yapan Pezeşkiyan, "Bugün devam eden savaşta ilahi zafer Filistin halkının yanında karar kılacaktır" dedi.