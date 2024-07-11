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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci İsrail ile mücadeleyi İslami bir görev olarak görüyoruz

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye gönderdiği mektupta harekete olan desteğini ifade ederek, “İşgalci İsrail rejimi ile mücadeleyi ve Filistin halkını desteklemeyi insani ve İslami bir görev olarak görüyoruz' dedi.

IHA11 Temmuz 2024 Perşembe 16:05 - Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci İsrail ile mücadeleyi İslami bir görev olarak görüyoruz
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye mektup gönderdi. Pezeşkiyan mektubunda Filistin direnişine destek vermeye devam edeceklerini belirterek, İsrail katliamları karşısındaki direnişin amacına ulaşacağına ve Filistin'in özgürlüğüne kavuşacağına inandığını vurguladı.

FİLİSTİN DİRENİŞİNE DESTEK

Pezeşkiyan, "İmam Humeyni'nin ilkelerine bağlı kalarak ve liderimiz Ayetullah Ali Hamaney'in önderliğinde, işgalci İsrail rejimi ile mücadeleyi ve Filistin halkını desteklemeyi insani ve İslami bir görev olarak görüyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca, Kudüs ve Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar Filistin direnişini desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

"İLAHİ ZAFER FİLİSTİN HALKININ YANINDA KARAR KILACAKTIR"

Filistin halkının göstermiş olduğu "kahramanca direniş" ile Gazze halkının "mazlum ama güçlü tarihsel varlığına" vurgu yapan Pezeşkiyan, "Bugün devam eden savaşta ilahi zafer Filistin halkının yanında karar kılacaktır" dedi.

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