İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2023 Çarşamba / 26 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5758
  • EURO
    25,5765
  • ALTIN
    1479.16
  • BIST100
    5360.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran Cumhurbaşkanı Reisi: Asla nükleer silah arayışı içinde değiliz
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Asla nükleer silah arayışı içinde değiliz

Venezuela merkezli Telesur kanalına değerlendirmede bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 'İran'ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğunu her daim söyledik ve asla nükleer silah arayışı içinde değiliz.' dedi.

AA14 Haziran 2023 Çarşamba 20:51 - Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Asla nükleer silah arayışı içinde değiliz
ABONE OL

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, izolasyonların ülkelere karşı yapılan bir savaş olduğunu, yaptırımların ise halka boyun eğdirilmesi için bir araç olarak kullanıldığını söyledi.

Resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşmesini tamamlayan Reisi, Venezuela merkezli Telesur kanalına değerlendirmede bulundu.

Reisi, Venezuela ile ikili ilişkilere, ABD yaptırımlarına ve nükleer anlaşmalara değindi.

Reisi, Venezuela ile siyasi, ekonomik ve sosyal alanda sağlam ilişkilere sahip olduklarını belirterek, iki ülke arasında ticarette takas yapma kapasitesinin yüksek olduğunu ve şu ana kadar da ilişkilerin büyümesi için iyi işler yaptıklarını söyledi.

Telesur'un eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela ekonomisine yönelik sorusuna şöyle cevap veren Reisi, "Amerikalılar o bölgede küresel olarak çıkarlarının peşindeler ve hegemonyalarını dayatmak istiyorlar. Trump'ın söylediği ABD'nin bir gerçeğidir, bu gerçek petrol rezervlerini gasbetmek ve yağmalamaktan geçiyor. Venezuela'nın rezervlerini de yağmalamak istiyorlar." dedi.

"KENDİ KENDİMİZE YETMEMİZİ VE İHRACAT YAPMAMIZI İSTEMİYORLAR"

Reisi, ABD'nin kendi politikasına uymayan ülkelere yaptırım uyguladığını savunarak, "İzolasyonlar ülkelere karşı yapılan bir savaştır, eskiden askeriydi şimdi ise yaptırımları halka boyun eğdirmek için araç olarak kullanıyorlar. Bağımsız olmamızı, kendi kendimize yetmemizi ve ihracat yapmamızı istemiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Irak ve Afganistan gibi birçok ülkede yol açtığı zararları anımsatan Reisi, ulusların iç işlerine saygı gösterilmesi gerektiğini ve kendi ülkesinin iç işlerine de müdahale etmek isteyen "şer ekseni" olduğunu kaydetti.

Reisi, tek taraflılık düzeninin son bulması gerektiğini ve çok kutuplu bir dünya inşa edilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti.

NÜKLEER ENERJİ GÖRÜŞMELERİ

Reisi, nükleer enerjinin kullanımına ilişkin soruya cevaben, "Bütün taahhütlerimizi yerine getirdik ancak Amerikalılar buna saygı duymadı, Avrupalılar da taahhütlerini yerine getirmedi. Taahhütlerini yerine getiren tek ülke İran'dı. İran'ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğunu her daim söyledik ve asla nükleer silah arayış içinde değiliz. Soruşturmalarda İran'ın nükleer silah aramadığı kanıtlandı ama maalesef ne Amerikalılar ne de Batı sözlerine sadık kaldı." ifadelerini kullandı.

  • İbrahim Reisi
  • İran
  • nükleer silah

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.