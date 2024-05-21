İran Cumhurbaşkanı Reisi için ilk tören Tebriz'de düzenlendi

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Emir Abdüllahiyan ve beraberindeki heyet önceki gün helikoptere kazasında hayatını kaybetti. İran Cumhurbaşkanın ve beraberindekilerin helikopter kazasında öldüğü haberiyle sarsıldı.



Cenazeler daha sonra devlet ileri gelenleri ve halkın saygı duruşunda bulunması için Tahran'a nakledilecek. Reisi'nin ikinci bir törenle doğum yeri olan ve İran'ın dini merkezi olarak görülen Meşhed'de toprağa verilmesi bekleniyor.

REİSİ'NİN CENAZESİ TEBRİZ'DE

Tebriz'deki ilk törende binlerce kişi cumhurbaşkanını uğurlayacak. Ülkeden gelen ilk görüntülerde törenin düzenleneceği alanın çok kalabalık olduğu ve yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü.