İran Cumhurbaşkanı Reisi: İran'ın Rusya pazarındaki payı artabilir

AA 20 Ocak 2022 Perşembe 10:12 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 10:12

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Rusya temasları çerçevesinde Moskova'daki İranlılarla bir araya gelen Reisi, iki ülke ilişkileriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi veren Reisi, "İran'ın Rusya pazarındaki payı artabilir. Rusya Devlet Başkanı da İran'ın Rusya pazarındaki payının kesinlikle artabileceğini söyledi. İş birliğinin artırılması için sorunların ve engellerin kaldırılmasına yönelik ciddi bir irade var." ifadelerini kullandı.

Görüşmenin bir bölümünün ekonomik alandaki ilişkilerin artırılmasına yönelik olduğunu belirten Reisi, "Görüşmeden çıkan sonuç şudur: İki ülke yöneticileri de sorunları gidermek ve ilişkileri güçlendirmek istiyor." diye konuştu.

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün Moskova'ya giden Reisi, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelmişti.