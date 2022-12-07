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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Protestolara kulak verilmelidir

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülke yönetimine yönelik protestolara kulak verilmesi gerektiğini söyledi.

AA7 Aralık 2022 Çarşamba 14:17 - Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Protestolara kulak verilmelidir
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Üniversite Öğrenci Günü münasebetiyle Tahran Üniversitesinde düzenlenen programa katılan Cumhurbaşkanı Reisi, burada öğrencilere hitap etti.

Ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden Mahsa Emini gösterilerinde İran lideri Ali Hamaney aleyhine atılan "Kahrolsun Diktatör" sloganlarına tepki gösteren Reisi, "Bugün diktatör diyorlar, kim diktatör? ABD, kesinlikle güçlü bir İran istemeyecektir. Onlar işgal ettikleri Afganistan, Suriye ve Libya gibi bir İran istiyorlar. İran bu ülkelerden farklıdır. İran halkı ABD'ye bu komplosunu uygulama fırsatı vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

Protesto ile isyan arasında fark olduğunu söyleyen Reisi, "Protesto yapıcı, isyan yıkıcıdır. Protestolara kulak verilmelidir." dedi.

Reisi, İran'da enflasyonun düşeceğini ve halkın durumunun değişeceğini savundu.

- MAHSA EMİNİ GÖSTERİLERİ

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Ülke geneline yayılan gösterilerde yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, 10 binden fazla kişi ise gözaltına alınmıştı.

- İRAN'DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ GÜNÜ

İran'da petrolün millileştirilmesi hareketine önderlik eden Başbakan Muhammed Musaddık'ın 1953'te ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından tertip edilen darbeyle devrilmesinden yaklaşık 4 ay sonra dönemin ABD Başkanı Dwight Eisenhower'in yardımcısı Richard Nixon, ülkesinin Muhammed Rıza Şah'a desteğini göstermek üzere 7 Aralık 1953'te Tahran'ı ziyaret etmişti.

Bu ziyareti protesto eden Tahran Üniversitesi öğrencilerinden 3'ü emniyet güçleri tarafından öldürülmüştü.

Bu olaydan hareketle İran'da her yıl 7 Aralık Üniversite Öğrenci Günü olarak anılıyor.

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