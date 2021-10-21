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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Siyonistlerin komşu ülkelerle ilişkilerimizi bozmasına izin vermeyeceğiz

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, komşu ülkelerle ilişkilerin öncelikleri arasında olduğunu belirterek, 'Siyonistlerin komşu ülkelerle ilişkilerimizi bozmasına izin vermeyeceğiz.' dedi.

AA21 Ekim 2021 Perşembe 19:29 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 19:30
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İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Reisi, Doğu ve Batı Azerbaycan eyaletlerinin valileri ve milletvekilleriyle başkent Tahran'da bir araya geldi.

Reisi, toplantıda, komşu ülkeler ile ilişkileri geliştirmek istediklerini ve bunun öncelikleri arasında olduğunu dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı, "Yabancılar komşu ülkeler ve bölgenin iyiliğini istemiyor. Yabancılar bölgede yayılmacılığa dayanan çıkarlarının peşinde. Siyonistlerin komşu ülkelerle ilişkilerimizi bozmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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