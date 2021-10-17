İran Cumhurbaşkanı Reisi, Sünni bir ismi danışmanı olarak atadı

AA 17 Ekim 2021 Pazar 23:09 - Güncelleme: 17 Ekim 2021 Pazar 23:09

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Reisi, ülkenin batısındaki Senedec ketni doğumlu Kerimi'yi danışmanı olarak görevlendirdi.

Arap dili ve edebiyatı alanında doktora yapan 1967 Senendec doğumlu Kerimi, kaymakamlık, rektörlük ve çeşitli devlet görevlerinin ardından Senendec İmam Şafii İslami İlimler İhtisas Merkezi'nin müdürlüğünü yaptı.

İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Reisi'yi desteklediği bildirmişti. Sünni alimi telefonla arayan Reisi'nin "adaletin uygulanması, eşitsizlik ve ayrımcılığın giderilmesi yönünde sözler verdiği" belirtilmişti.

Seçimlerin öncesinde İran Ehl-i Sünnet Ortak Düşünce Konseyi imzasıyla yayımlanan bildiride Reisi'nin desteklenmesinin uygun görüldüğü açıklanmıştı. İran Meclisinde 16 milletvekili bulunan Ehl-i Sünnet Grubu da 13 Haziran'da muhafazakar aday Reisi'yi destekleyeceğini duyurmuştu.

Yaklaşık 83 milyon kişinin yaşadığı İran'da resmi olmayan rakamlara göre, nüfusun yaklaşık 15 milyonunun Ehli Sünnet mezheplerine bağlı olduğu ifade ediliyor.

İran'daki Sünniler zaman zaman anayasal haklarının verilmesini talep etseler de devletin bu talepleri dikkate almadığı belirtiliyor.