İran Cumhurbaşkanı Reisi: Viyana ve New York'a asla umut bağlamıyoruz

AA 11 Şubat 2022 Cuma 13:56 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 13:56

İran devlet televizyonuna göre, Cumhurbaşkanı Reisi, İran devriminin 43'üncü yıl dönümü münasebetiyle başkent Tahran'da cuma hutbesi öncesinde bir konuşma yaptı.

Ülkenin kalkınması için birlik ve beraberliğin korunması gerektiğini ifade eden Reisi, "Devrime ve İslam Devrimi'nin yüksek hedeflerine gönül veren herkes, ülkenin ilerlemesinin birlik ve beraberliğe bağlı olduğunu bilmelidir." dedi.

Reisi, ekonomik bağımsızlığı elde etmek için büyük çabalar gösterdiklerini ancak bu alanda daha gidilecek çok yol olduğunu belirterek, "İslam Cumhuriyeti ile ilgisi olmayan bazı yanlış tercihler ve korkular geriliğe yol açtı. Buna karşılık bu hükümet döneminde inşallah ekonomik bağımsızlık ve direniş ekonomisinin uygulanması hususunda büyük adımlar atılacaktır." diye konuştu.

Ülkedeki sosyo-ekonomik sorunlara işaret eden İran Cumhurbaşkanı, "Ben, halkımıza bu hükümetin yolsuzluk, adaletsizlik ve rüşvetle mücadele edeceğini söylüyorum. Rant peşinde koşanların ve yolsuzluk yapanların karşısında tüm gücümüzle duracağımızı ve bunları ortadan kaldıracağımızı herkes bilmelidir." ifadelerini kullandı.

- "DIŞ POLİTİKADAKİ ÖNCELİĞİMİZ KOMŞULARIMIZ"



Konuşmasında ülkesinin dış politika tercihlerine de değinen ve önceki hükümetin Batı ülkeleriyle kurduğu ilişkilerin boyutunu üstü kapalı şekilde eleştiren Reisi, şunları kaydetti:



"Dış politikada dengeyi gözetiyoruz çünkü yalnızca Batı'ya bakmak durumu dengesizleştirdi. Tüm dünya ile ilişkilerimizde dengeli bakışa sahip olmalıyız ancak dış politikadaki önceliğimiz komşularımız."

Reisi, İran'ın Viyana'daki nükleer görüşmelere umudunu bağlamadığını belirterek, "Biz İran'ın doğusuna, batısına, kuzeyine ve güneyine umutlarımızı bağladık. Viyana ve New York'a asla umut bağlamıyoruz." dedi.

Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Viyana'da yapılıyor. Eski Başkan Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington ise Avrupa Birliği (AB) aracılığıyla görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor.

Taraflar şu anda 8. turu devam eden görüşmelerde karar aşamasına girildiğini belirtiyor.

