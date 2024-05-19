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Dünya

İran medyası duyurdu: Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı!

İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza geçirdiğini ve yardım ekiplerinin kazanın yaşandığı bölgeye ulaşmaya çalıştığını duyurdu. Kaza ile ilgili açıklama yapan İran İçişleri Bakanı Vahidi, 'Cumhurbaşkanını (Reisi) taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Kurtarma ekipleri henüz bölgeye ulaşmadı' dedi.

AA19 Mayıs 2024 Pazar 16:08 - Güncelleme:
İran medyası duyurdu: Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı!
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İran devlet televizyonuna göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki bir helikopter kaza yaptı.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, kaza yapan helikopterin Reisi'yi taşıdığını iddia etti.

Fars Haber Ajansı, yoğun sis nedeniyle Reisi'yi taşıyan helikopterin zorunlu iniş yaptığını ve Reisi'nin kara yoluyla Tebriz'e gittiğini duyurdu.

Devlet televizyonu da Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiğini bildirdi.

Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bilgisi paylaşıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI VAHİDİ'DEN AÇIKLAMA

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldığını ve henüz kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşamadığını bildirdi.

İran devlet televizyonuna konuşan Vahidi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter konvoyunun dönüş yolunda kötü hava koşulları nedeniyle kaza geçirdiğini belirtti.

Vahidi, "Cumhurbaşkanı'nı (Reisi) taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı." dedi.

Kurtarma ekiplerinin henüz bölgeye ulaşamadığını aktaran Vahidi, "Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi ancak bölgenin sisli olması ve elverişsiz olması nedeniyle helikoptere ulaşmak zaman alabilir." ifadelerini kullandı.

İRAN DOĞU AZERBAYCAN EYALET VALİ YARDIMCISI: ÜÇ HELİKOPTERDEN BİRİ DÜŞTÜ

Doğu Azerbaycan Eyalet Vali Yardımcısı Cebbarali Zakiri, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyunda meydana gelen helikopter kazasına ilişkin 3 helikopterden 2'sinin iniş yaptığını, birinin düştüğünü söyledi.

Sharghdaily haber sitesine göre, Zakiri olaya ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki 3 helikopterden 2'sinin iniş yaptığını, birisinin de düştüğünü belirten Zakiri, "Olay yerine henüz ulaşmadım. Olası yaralılar ve sayısı hakkında bir şey söyleyemem. Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum." dedi.

İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamaya göre, kazanın Kaleyber ve Verzigan arasında yer aldığı, İHA'larla kazanın yaşandığı bölgenin tarandığı belirtildi.

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