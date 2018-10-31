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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD yeni senaryolarında başarısız olacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin İran’a uygulamaya hazırlandığı yaptırımlar konusunda, “ABD yeni senaryolarında başarısız olacak” dedi.

  • İHA
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin İran’a uygulamaya hazırlandığı ek yaptırımlar konusunda açıklamalarda bulundu. Ruhani, hükümet olarak ABD yaptırımlarına karşı tüm önlemleri aldıklarını belirtti. ABD’nin 4 Kasım’da İran enerji sektörüne karşı uygulamayı planladığı yaptırımları hatırlatan Ruhani, “ Halkımız hükümetin ABD’nin tehditlerinden kokmadığına emin olmalı” ifadelerini kullandı.
 
Birçok ülkenin ABD yaptırımlarına karşı İran’ın yanında olduğunu belirten Ruhani, “Şundan kesinlikle eminiz ki ABD yeni senaryolarında başarısız olacak” dedi.

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