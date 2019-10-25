22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7665
  • 6,4044
  • 280.541
  • 100251
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD'nin yaptığı ekonomik teröre eş değer

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin farklı ekonomik yöntemlerle kendi siyasi amaçlarına ulaşmaya çalıştığını belirterek, 'Bu, ekonomik teröre eş değer' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Azerbaycan'da düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi'nde konuştu.
 
ABD'nin tek kutuplu bir düzen kurmak istediğini belirten Ruhani, gelişmekteki ülkelerin gücünün artmasının ABD hegemonyasına karşı bir direnç gösterisi olduğunu söyledi.
 
Ruhani, askeri gücünü artıran ABD'nin dünyanın çeşitli bölgelerinde çatışmalar çıkardığını, bölücülük ve terörü teşvik ettiğini vurgulayarak, Bağlantısızlar Hareketi (NAM) ülkelerinin ABD'nin hegemonyasını önlemek için elinden geleni yapması gerektiğine dikkati çekti.
 
ABD'nin uluslararası hukuku ihlal ettiğine işaret eden Ruhani, "ABD, farklı ekonomik yöntemlerle kendi siyasi amaçlarına ulaşmaya çalışıyor ve bunu da çok küstahça yapıyor. Bu, ekonomik teröre eş değer. NAM ülkeleri, bu sorunların üstesinden gelmek için birlikte hareket etmelidir." diye konuştu.
 
Ruhani, Orta Doğu'da yaşanan sorunlara da değinerek, "Türkiye, Rusya ve İran'ın yürüttüğü Astana süreci sayesinde, Suriye'nin büyük bölümünde barış sağlandı." ifadelerini kullandı.

CHP´li Aksünger´den skandal ´YPG´ açıklaması

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sınırdaki 6 ilçeye güzel haber: O ödemelerin tarihi uzatıldı

Sınırdaki 6 ilçeye güzel haber: O ödemelerin tarihi uzatıldı

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

FETÖ elebaşının yeğeni gözaltına alındı

FETÖ elebaşının yeğeni gözaltına alındı

Başkentte 'ByLock' operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Başkentte 'ByLock' operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Öğrencilerinin gözü önünde darp edilmişti! Baba - oğul tutuklandı

Öğrencilerinin gözü önünde darp edilmişti! Baba - oğul tutuklandı

Gözleri dikilmiş ve bantlanmış halde bulundu

Gözleri dikilmiş ve bantlanmış halde bulundu

Ülkede infial yarattı! Yüzü olmadan dünyaya geldi, doktor açığa alındı

Ülkede infial yarattı! Yüzü olmadan dünyaya geldi, doktor açığa alındı

Volkswagen Golf’ün 8’inci nesli tanıtıldı

Volkswagen Golf’ün 8’inci nesli tanıtıldı
 

POPÜLER HABERLER

Öğrencilerinin gözü önünde darp edilmişti! Baba - oğul tutuklandı

Öğrencilerinin gözü önünde darp edilmişti! Baba - oğul tutuklandı

Çinliler 'ölümsüzlük meyvesi' diyor, Türkiye'de de yetiştirilmeye başlandı

Çinliler 'ölümsüzlük meyvesi' diyor, Türkiye'de de yetiştirilmeye başlandı

Kışın vazgeçilmezi... Toros Dağları'nın zirvesinden elde ediliyor: Kilosu 700 lira!

Kışın vazgeçilmezi... Toros Dağları'nın zirvesinden elde ediliyor: Kilosu 700 lira!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA