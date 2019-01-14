İran Cumhurbaşkanı Ruhani: İran'ın ilk operasyonel uydusu günlük bilgi aktaracak

Ülkenin kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletini ziyaret eden Ruhani, Sünni Türkmen kenti Günbed-i Kabus'ta halka hitap etti.

Birkaç gün içinde kendi ürettikleri roketle uzaya yeni bir uydu göndereceklerini belirten Ruhani, "Peyam, İran'ın ilk operasyonel uydusudur. Görevi de karadaki günlük bilgileri aktarmaktır. Bu uydu ile hava durumunu takip edebilecek, kara ve ormanları izleyip bilgi alabileceğiz. Peyam uydusu günde 6 kere İran'ı turlayacak." diye konuştu.

Uydunun yerküreden 600 kilometre uzaklıktaki bir yörüngeye yerleştirileceğini dile getiren Ruhani, "Geçenlerde de uydu göndermiştik, ancak o araştırma amaçlıydı. İlk operasyonel uydumuz Peyam, bize günlük bilgileri kameralarla iletecek." bilgisini paylaştı.

Bölge ülkeleriyle ilişkiler

Ruhani, bölgesel ve uluslararası ilişkilere değindiği konuşmasında ABD'nin İran halkının gıda, ilaç ve diğer ihtiyaç malzemelerinin teminini zorlaştırmak istediğini, ancak "dost ve komşu ülkeler" Türkmenistan, Kazakistan, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, Irak, Basra Körfezi ülkeleri, Pakistan ve Afganistan ile iyi ilişkilere sahip olduklarını ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı, aralarının iyi olmadığı bölge ülkeleriyle sorunları halletmeye hazır olduklarını bildirdi.

ABD'nin petrol, bankacılık, gemicilik ve diğer alanlarda uyguladığı yaptırımların çok ağır şartlar oluşturduğunu ancak bunlara karşı başarılı olacaklarını savunan Ruhani, "Düşmanın komplolarından korkmuyoruz, sorunları geride bırakacağız. ABD ve yandaşları İran'a diz çöktüremeyecek." ifadelerini kullandı.