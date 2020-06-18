AA 18 Haziran 2020 Perşembe 19:24 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 19:24

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Ruhani, başkent Tahran'da başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında ülkedeki salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Halkın, yetkililerin ve ilgili kurumların sağlık talimatlarının uygulanması ve maskenin açık alanlarda kullanılması için gerekli özeni göstermesini isteyen Ruhani, "Aşama aşama elde edilen büyük kazanım korunmalıdır. Salgının artmasının en önemli faktörü olan toplantılar engellenmelidir. Yetkililer bu konuda şeffaf ve dikkatli bir şekilde gerekli uyarılarda bulunmalıdır." dedi.

Atılan adımlarla eyalet merkezlerinde hastalığın kontrol altına alınmasında büyük bir başarı sağlandığını ve diğer yerlerde de virüsün kontrol altına alınması aşamasına yaklaştıklarını aktaran Ruhani, "kırmızı" olarak belirlenen bölgelerde kısıtlamaların eyaletin tamamında değil salgının yoğun olduğu noktalarda uygulanması gerektiğini söyledi.

Maskenin de önemine işaret eden Ruhani, "Maske kullanımını açık alanlarda ve toplantılarda zorunlu hale getiren ülkeler, bu virüsü kontrol altına alma noktasında dikkate değer bir başarı elde ettiler. Bu tecrübeden yararlanmak lazım." ifadelerini kullandı.