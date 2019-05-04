23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin kardeşine 'yolsuzluktan' hapis cezası

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi Hüseyin Feridun, 'yolsuzluk' suçlamasıyla hapis cezasına çarptırıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, üst düzey yargı yetkilisi Hamid Rıza Hüseyni, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin bir dönem danışmanlığını yapan kardeşi Feridun'un yolsuzluk suçundan hapse mahkum edildiğini duyurdu.

Hüseyni, Feridun'un, yolsuzluk ve bazı görevden almalar ve atamalara müdahil olmakla suçlandığını aktararak, "Bazı suçlamalardan beraat etti, bazılarından ise hapse mahkum edildi. Karar kesinleşmediği için detaylı bilgi veremiyorum." dedi.

Hapis cezasının süresi hakkında bilgi vermeyen Hüseyni, mahkemenin kararıyla ilgili temyiz yolunun açık olduğunu sözlerine ekledi.

İran'ın Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak 1989-97 yılları arasında görev yapan eski bir diplomat olan Feridun, Ruhani'ye muhalif kesimler tarafından "yolsuzluk, rüşvet ve haksız şekilde bir bankaya genel müdür atanmasına müdahil olmakla" suçlanıyordu. Suçlamalar, özellikle 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Ruhani'nin rakipleri tarafından sıkça gündeme getirilmişti.

Feridun, Temmuz 2017'de bir yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmış kısa süre sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

Ruhani'ye yakın kesimler ise Feridun'a yönelik suçlamaların "siyasi" olduğunu savunuyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 1979 İran İslam Devrimi'nden önce "Feridun" olan soyadını din adamı anlamına gelen "Ruhani" olarak değiştirmişti.

15 Temmuz´da mağdur olan Japon çocuk Çavuşoğlu´na mehter marşını söyledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FETÖ'cü ve MLKP'li teröristler sınırda yakalandı

FETÖ'cü ve MLKP'li teröristler sınırda yakalandı

Son dakika! Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde çatışma: 1 askerimiz şehit oldu

Son dakika! Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde çatışma: 1 askerimiz şehit oldu

Büyük ilgi gördü

Büyük ilgi gördü

Esed rejimi "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne sızmaya çalıştı

Esed rejimi 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne sızmaya çalıştı

ABD'den İran'a üst düzey mesaj: Çatışmayacağız

ABD'den İran'a üst düzey mesaj: Çatışmayacağız

İsrail'de sığınaklar açıldı

İsrail'de sığınaklar açıldı

Eski hakim örgüte eleman kazandırmış

Eski hakim örgüte eleman kazandırmış

PKK'nın korkulu rüyası yakın zamanda TSK'nın envanterine girecek

PKK'nın korkulu rüyası yakın zamanda TSK'nın envanterine girecek
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye´de Ramazan - İftar

Türkiye´de Ramazan - İftar

PKK'nın korkulu rüyası yakın zamanda TSK'nın envanterine girecek

PKK'nın korkulu rüyası yakın zamanda TSK'nın envanterine girecek

5 bin yıllık Troya, kayıp hazinelerini bekliyor

5 bin yıllık Troya, kayıp hazinelerini bekliyor

20 bin flamingo kuluçkaya yattı

20 bin flamingo kuluçkaya yattı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA