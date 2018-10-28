İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri : ABD asla İran petrolünün satışını önleyemez

Başkent Tahran'da sağlık konusunda düzenlenen toplantıda konuşan Cihangiri, ülkesinin Amerikan yaptırımları öncesi 2.5 milyon varil petrol sattığını, bugün rakamın bir milyon varile düştüğünü ancak artan fiyatların petrol gelirlerini etkilemediğin savundu.

Cihangiri, "İran petrolünün yeri doldurulamaz. ABD asla İran petrolünün satışını önleyemez. Washington yönetiminin, Suudi Arabistan ve diğer ülkelerle İran'ın boşluğunu doldurabileceğine yönelik söylemleri yalandan ibarettir" diye konuştu.

İran'ın 100 milyar doların üzerinde döviz rezervinin olduğunu belirten Cihangiri, "Bugün ülke tarihinde görülmemiş bir nakit döviz birikimimiz var" dedi.

Tahran yönetimi ayrıca ABD'nin İran'a yönelik 4 Kasım’da başlatacağı petrol ambargosunu devre dışı bırakmak amacıyla bugünden itibaren Tahran Borsası'nda ham petrol satışı başlattı.