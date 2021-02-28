AA 28 Şubat 2021 Pazar 12:40 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 12:42

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Cihangiri Gülistan eyaletinde katıldığı bir programda ülkedeki sorunlara dair değerlendirmelerde bulundu.

Halkın din, mezhep ve etnik yapıya bakmaksızın eşit haklara sahip olduğunu belirten Cihangiri, "Sünnilerin ve kadınların haklarının ihmal edildiğini kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cihangiri, hükümetin yönetici pozisyonlarında kadın sayısının artırılması için çabaladığını dile getirerek, Sünnilerin sorunlarının çözümünün de hükümetin yükümlülüğünde olduğunu aktardı.

Uluslararası camiada İran'ın daha güçlü bir imaj çizmesi için haziranda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılımın yüksek olması gerektiğinin altını çizen Cihangiri, şunları kaydetti:

"Gençleri, kadınları, farklı etnik yapı ve mezhepteki kişileri, İran'ın geleceğine dair umutlandırmalıyız. Coşkulu seçimler düzenlemenin sonucu, her mezhep ve eğilimden İranlıların, ülkenin hepsinin ortak mülkü olduğunu hissetmesidir."