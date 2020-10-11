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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nubaht, Kovid-19'a yakalandı

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Planlama ve Bütçe Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nubaht, yeni tip koronavirüs (Kovi-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

AA11 Ekim 2020 Pazar 09:58 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 09:59
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Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Nubaht, "Bazı belirtiler üzerine bir sağlık merkezine müracat ettim. Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı." dedi.

Nubaht, şu an durumunun iyi olduğunu fakat doktor gözetimi altında olduğunu kaydetti.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede dün itibarıyla virüs kaynaklı can kaybı 28 bin 293'e, vaka sayısı da 496 bin 253'e ulaştı.

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