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Dünya

İran Cumhurbaşkanı'nın Irak ziyareti öncesi ABD güçlerinin bulunduğu noktaya saldırı düzenlendi

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Havalimanı'nda ABD güçlerinin bulunduğu noktaya saldırı düzenlendiği bildirilirken, saldırının İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın bugün Bağdat, Necef, Basra ve Erbil'e gerçekleştireceği ziyaret öncesi gerçekleşmesi dikkat çekti.

IHA11 Eylül 2024 Çarşamba 11:18 - Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanı'nın Irak ziyareti öncesi ABD güçlerinin bulunduğu noktaya saldırı düzenlendi
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Irak'taki Bağdat Uluslararası Havaalanı içinde yer alan ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine bağlı danışmanların bulunduğu noktaya saldırı düzenlendi. Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, havaalanında dün yerel saatle 23.00'de patlama sesi duyulduğu belirtilerek, Irak güvenlik güçlerinin patlamanın türünü ve nedeni belirleyemediği ve henüz hiçbir tarafın saldırıyı üstlenmediği kaydedildi.

UÇUŞLAR ETKİLENMEDİ

Güvenlik ve istihbarat birimlerinin saldırıyı araştırmaya devam ettikleri ifade edilen açıklamada, "Tüm detaylar netleştiğinde kamuoyuna bilgi verilecek" denildi. Saldırının Bağdat Uluslararası Havaalanı'ndaki uçuşları etkilemediği açıklanırken, sivil hava trafiğinin normal seyrinde devam ettiği ve tüm uçuşların kesintisiz sürdüğü vurgulandı.

BAĞDAT'A KRİTİK ZİYARET

Saldırının İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın bugün Bağdat, Necef, Basra ve Erbil'e gerçekleştireceği ziyaret öncesi meydana gelmesi ise dikkat çekti.

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