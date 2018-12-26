İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Vaizi: Erdoğan, İran'a yaptırımlar konusunda kesin bir duruşa sahip

Vaizi, başkent Tahran'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin son Ankara ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani liderliğindeki hükümetlerin komşu ülkelerle yakın ilişki geliştirme siyaseti yürüttüğünü belirten Vaizi, Türkiye'nin de iyi ilişkiler kurmak istedikleri komşu ülkelerden biri olduğunu ve geride kalan 5 sene içinde iki taraf arasında cumhurbaşkanları ve bakanlardan oluşan 5 komisyon oluşturulduğunu aktardı.

Ankara ve Tahran'da yapılan Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantılarında ekonomik, siyasi, bölgesel ve küresel konuları ele alma fırsatı bulduklarına ve Ruhani'nin 4 Kasım'daki ABD'nin ikinci paket yaptırımları sonrası ilk yurt dışı ziyaretini yine bu kapsamda Ankara'ya gerçekleştirdiğine işaret eden Vaizi, bu temaslar kapsamında bankacılık, ekonomi ve ticari konularda çok iyi anlaşmalar sağlandığını kaydetti.

ABD yaptırımları ve nükleer anlaşma ile ilgili konulara da değinen Vaizi, "Sayın Erdoğan ve Türkiye hükümeti, hem nükleer anlaşmanın korunması hem de yaptırımların kınanması noktasında kesin bir tutuma sahipti." ifadelerini kullandı.

Ruhani'nin son Ankara ziyaretine İranlı iş adamlarının da eşlik ettiğini hatırlatan Vaizi, yapılan anlaşmaların ticari iş birliğinin gelişmesi için yeni bir atmosfer oluşturması temennisinde bulundu.