İran destekli gruplar Yemen'de sivilleri öldürdü

AA 12 Aralık 2020 Cumartesi 19:54 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 19:54

Yemen'de İran destekli Husilerin ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinde bir futbol sahasına düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü, birkaç çocuk yaralandı.

Yemen Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, El-Ehli futbol takımının sahasında bir grup çocuğa antrenman yaptırıldığı sırada Husilerin sahaya top atışlarıyla saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda Taiz'deki Et-Talia futbol takımı oyuncusu Nasır er-Rimi ve oğlu Umran'ın hayatını kaybettiği, birkaç çocuğun yaralandığı kaydedildi.

Saldırının "çirkin bir terör saldırısı" olarak nitelendirildiği açıklamada, uluslararası kurum ve örgütlere sivil halkın, sporcuların ve çocukların Husilerin saldırılarından korunması için harekete geçmeleri çağrısında bulunuldu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.